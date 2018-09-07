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В Томске сотрудники магазина вызвали вооруженную охрану из-за девочки, не заплатившей за конфету

Интерфакс
07:26, 7 сентября 2018
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В один из магазинов в Томске вызвали группу быстрого реагирования из-за семилетней девочки, не заплатившей за конфету, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

Девочка «набрала сладостей, но забыла рассчитаться за один леденец», — рассказал собеседник агентства. Ребенок, по словам источника, был готов заплатить за леденец, но охрана магазина вызвала группу быстрого реагирования.

Кроме сотрудников группы быстрого реагирования, которые, как уверяет собеседник агентства, «удивились поводу вызова», в магазин приехала и мать ребенка. Ей удалось убедить сотрудников магазина отпустить дочь.

Администрация торговой точки происшествие пока не прокомментировала.

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