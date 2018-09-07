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В Пскове возбудили уголовное дело из-за листовок с призывом портить бюллетени на выборах. Их распространял лидер местного «Яблока» Лев Шлосберг

Прокуратура Пскова
11:08, 7 сентября 2018
Надежный источник

В Пскове завели уголовное дело за распространение агитационных листовок с призывами ставить «кресты» во всех графах на выборах губернатора, которые пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Прокуратура признала это решение законным, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав). Максимальное наказание по ней — исправительные работы сроком на один год.

По данным прокуратуры, 5 сентября в подъезде одного из многоквартирных домов Пскова было обнаружено семь тысяч листовок с призывом «приводить в негодность избирательные бюллетени путем проставления в них значков напротив всех кандидатов». В сообщении сказано, что заказчиком агитационных материалов было региональное отделение партии «Яблоко», которое возглавляет Лев Шлосберг.

По словам самого Шлосберга, партия напечатала 140 тысяч листовок «Недействительным выборам — недействительный бюллетень». «Мы призвали избирателей непременно прийти на выборы и наградить каждую персону в бюллетене именным крестом», — написал политик на своей странице в фейсбуке. 5 сентября в связи с этим в офис партии приходила полиция.

Кандидат в губернаторы Псковской области от «Яблока» Виталий Аршинов снял свою кандидатуру с выборов, заявив, что «нашел взаимопонимание» с действующим главой региона Михаилом Ведерниковым. Лев Шлосберг назвал это «результатом прямого криминального давления».
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