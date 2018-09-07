В Пскове возбудили уголовное дело из-за листовок с призывом портить бюллетени на выборах. Их распространял лидер местного «Яблока» Лев Шлосберг

В Пскове завели уголовное дело за распространение агитационных листовок с призывами ставить «кресты» во всех графах на выборах губернатора, которые пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Прокуратура признала это решение законным, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав). Максимальное наказание по ней — исправительные работы сроком на один год.

По данным прокуратуры, 5 сентября в подъезде одного из многоквартирных домов Пскова было обнаружено семь тысяч листовок с призывом «приводить в негодность избирательные бюллетени путем проставления в них значков напротив всех кандидатов». В сообщении сказано, что заказчиком агитационных материалов было региональное отделение партии «Яблоко», которое возглавляет Лев Шлосберг.

По словам самого Шлосберга, партия напечатала 140 тысяч листовок «Недействительным выборам — недействительный бюллетень». «Мы призвали избирателей непременно прийти на выборы и наградить каждую персону в бюллетене именным крестом», — написал политик на своей странице в фейсбуке. 5 сентября в связи с этим в офис партии приходила полиция.