У фигурантки уголовного дела за репосты потребовали образцы ДНК и голоса

Следственный комитет потребовал от жительницы Ялты Элины Мамедовой, обвиняемой в экстремизме за репосты в ВК, предоставить образцы слюны, голоса и .

Об этом изданию «Право.ру» сообщил адвокат Мамедовой Алексей Ладин из правозащитной группы «Агора».

Ладин предположил, что образцы нужны для формирования базы «экстремистов». Защита Мамедовой отказалась их предоставить, поскольку считает уголовное преследование своей подзащитной неконституционным, заявил адвокат.