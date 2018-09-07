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У фигурантки уголовного дела за репосты потребовали образцы ДНК и голоса

Право.ру
10:18, 7 сентября 2018
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Следственный комитет потребовал от жительницы Ялты Элины Мамедовой, обвиняемой в экстремизме за репосты в ВК, предоставить образцы слюны, голоса и буккального эпителия.

Об этом изданию «Право.ру» сообщил адвокат Мамедовой Алексей Ладин из правозащитной группы «Агора».

Ладин предположил, что образцы нужны для формирования базы «экстремистов». Защита Мамедовой отказалась их предоставить, поскольку считает уголовное преследование своей подзащитной неконституционным, заявил адвокат.

«Очевидно, что доказательственное значение образцов голоса, слюны и ДНК граничит с абсурдом», — сказал Алексей Ладин.

Право.ру
Элину Мамедову обвиняют в возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности. Уголовное дело против нее возбудили за репосты «ВКонтакте», сделанные в 2014-2015 годах. 
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