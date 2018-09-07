Краудфандинговая платформа возместит бездомному 400 тысяч долларов. Их растратили инициаторы кампании по сбору средств

Краудфандинговая платформа GoFundMe возместит бездомному Джонни Боббиту в полном объеме сумму, которую собрали для него жертвователи и которую он до сих пор не получил из-за действий основательницы кампании Кейт Макклюр.

Макклюр начала кампанию по сбору средств Боббиту после того, как в ноябре 2017 года он потратил свои последние деньги на бензин для ее заглохшей машины. Всего было собрано более 400 тысяч долларов, однако в конце августа Боббит заявил, что Макклюр передала ему из этой суммы только 75 тысяч.

Макклюр и ее бойфренд Марк ДʼАмико говорили, что отдадут оставшиеся деньги Боббиту позже — как только он избавится от наркозависимости. Сам бездомный заявлял, что пара на самом деле уже потратила половину собранных средств на себя.

Полиция начала расследование в отношении Макклюр и ДʼАмико, но официальные обвинения им пока не предъявлены.