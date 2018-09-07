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Контрольный пакет в Tele2 может получить государство

Ведомости
07:52, 7 сентября 2018
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Акционеры «Т2 РТК холдинга» (Tele2) и «Ростелеком» ведут переговоры об увеличении доли государственного оператора в сотовой компании до контрольной. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников, близких к Tele2 и «Ростелекому».

«Ростелекому», чтобы получить контрольный пакет сотового оператора, необходимо приобрести 5% Tele2.

Переговоры ведутся по меньшей мере с начала лета, рассказали собеседники издания, не исключив, что сделка может быть закрыта осенью.

Tele2 — один из крупнейших сотовых операторов в России с абонентской базой более 40,5 миллиона человек. Компания, сообщается на ее сайте, работает в 65 регионах, включая Москву и Московскую область (с октября 2015 года).
В настоящий момент у «Ростелекома» 45% Tele2. Остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, совладельцами которого являются ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» Юрия Ковальчука (10%).
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