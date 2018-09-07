Контрольный пакет в Tele2 может получить государство

Акционеры «Т2 РТК холдинга» (Tele2) и «Ростелеком» ведут переговоры об увеличении доли государственного оператора в сотовой компании до контрольной. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников, близких к Tele2 и «Ростелекому».

«Ростелекому», чтобы получить контрольный пакет сотового оператора, необходимо приобрести 5% Tele2.

Переговоры ведутся по меньшей мере с начала лета, рассказали собеседники издания, не исключив, что сделка может быть закрыта осенью.