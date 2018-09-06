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Вице-мэр Парижа предложил ужесточить правила аренды жилья через Airbnb в центре города

Le Parisien
18:50, 6 сентября 2018
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Заместитель мэра Парижа по жилищным вопросам Ян Броссат предложил ужесточить правила аренды жилья в центре города через сервис Airbnb. Об этом он рассказал изданию Le Parisien.

По мнению Броссата, следует запретить сдачу через Airbnb жилья целиком в первом, втором, третьем и четвертом округах Парижа. Запретить аренду отдельных комнат в этих округах Броссат не предлагает.

Заместитель мэра Парижа считает, что эта мера делает жилье в центре города более доступным для самих парижан, а не для приезжих.

«За последние пять лет мы потеряли 20 тысяч домов, в основном, в центральных округах Парижа. Из-за Airbnb меняются целые кварталы. Магазины продуктов превращаются в магазины одежды. Спекуляция на рынке недвижимости набирает обороты», — заявил Броссат (фр. яз.).

Le Parisien
Ранее власти Парижа запретили сдавать жилье в центральных округах более чем на 120 дней в году.
Париж является один из самых крупных рынков Airbnb; 87% сдаваемых в городе помещений — это жилье целиком.
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