Вице-мэр Парижа предложил ужесточить правила аренды жилья через Airbnb в центре города
Заместитель мэра Парижа по жилищным вопросам Ян Броссат предложил ужесточить правила аренды жилья в центре города через сервис Airbnb. Об этом он рассказал изданию Le Parisien.
По мнению Броссата, следует запретить сдачу через Airbnb жилья целиком в первом, втором, третьем и четвертом округах Парижа. Запретить аренду отдельных комнат в этих округах Броссат не предлагает.
Заместитель мэра Парижа считает, что эта мера делает жилье в центре города более доступным для самих парижан, а не для приезжих.
«За последние пять лет мы потеряли 20 тысяч домов, в основном, в центральных округах Парижа. Из-за Airbnb меняются целые кварталы. Магазины продуктов превращаются в магазины одежды. Спекуляция на рынке недвижимости набирает обороты», — заявил Броссат (фр. яз.).