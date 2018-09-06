Вице-мэр Парижа предложил ужесточить правила аренды жилья через Airbnb в центре города

Заместитель мэра Парижа по жилищным вопросам Ян Броссат предложил ужесточить правила аренды жилья в центре города через сервис Airbnb. Об этом он рассказал изданию Le Parisien.

По мнению Броссата, следует запретить сдачу через Airbnb жилья целиком в первом, втором, третьем и четвертом . Запретить аренду отдельных комнат в этих округах Броссат не предлагает.

Заместитель мэра Парижа считает, что эта мера делает жилье в центре города более доступным для самих парижан, а не для приезжих.