В Ярославле избили депутата областной думы от «Парнаса». Накануне в Рыбинске сожгли машину члена партии

В Ярославле избили депутата областной думы от партии «Парнас» Сергея Балабаева. Об этом сообщается на странице партии в фейсбуке.

Балабаев был избит двумя мужчинами, за одним из которых зашел в подъезд; депутат заподозрил его в расклейке поддельных листовок «Парнаса» с призывом бойкотировать и экстремистскими лозунгами. Балабаев получил удары ногами и руками по голове, в пах и в корпус. Нападавшие пытались скрыться, но местные жители удерживали их до приезда полицейских, сообщает «Парнас».

Дептутат заявил, что на него напали члены штаба кандидата в депутаты облдумы от «Единой России» Романа Слонина. На место происшествия приехал начальник штаба кандидата, который, по сообщению «Парнаса», «пытался выгородить преступников».