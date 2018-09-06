Зачем «Лаборатория Касперского» откроет код?Партнерский материал

В Ярославле избили депутата областной думы от «Парнаса». Накануне в Рыбинске сожгли машину члена партии

Партия "Парнас"
21:03, 5 сентября 2018
Надежный источник

В Ярославле избили депутата областной думы от партии «Парнас» Сергея Балабаева. Об этом сообщается на странице партии в фейсбуке.

Балабаев был избит двумя мужчинами, за одним из которых зашел в подъезд; депутат заподозрил его в расклейке поддельных листовок «Парнаса» с призывом бойкотировать выборы и экстремистскими лозунгами. Балабаев получил удары ногами и руками по голове, в пах и в корпус. Нападавшие пытались скрыться, но местные жители удерживали их до приезда полицейских, сообщает «Парнас».

Дептутат заявил, что на него напали члены штаба кандидата в депутаты облдумы от «Единой России» Романа Слонина. На место происшествия приехал начальник штаба кандидата, который, по сообщению «Парнаса», «пытался выгородить преступников».

Сергей Балабаев написал заявление о нападении и поехал в больницу: предположительно он получил сотрясение мозга. 

Партия "Парнас"
4 сентября в Рыбинске (Ярославская область) сгорела машина депутата муниципального совета от «Парнаса» Дмитрия Бондарева, который также баллотируется в облдуму. Бондарев назвал инцидент поджогом и связал его с предстоящими выборами.
новости

Национальный музей Бразилии после пожара. Не пострадал лишь пятитонный метеорит

49 секунд

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы