В Индии отменили уголовное преследование за гомосексуальность

Верховный суд Индии отменил закон об уголовном наказании за гомосексуальные отношения, сообщает BBC News.

«Криминализация противоестественных половых отношений является неразумной, произвольной и явно неконституционной», — заявил судья в Дели 6 сентября. Решение приветствовали десятки активистов, собравшихся у здания Верховного суда.

В Индии за сексуальные контакты между лицами одного пола грозило до 10 лет тюрьмы. Отменить закон колониальной эпохи, принятый в 1860 году, пытались неоднократно. В 2009 году суд Дели приостановил его действие, но спустя четыре года Верховный суд отменил это решение. Он посчитал, что закон редко применяется и не нарушает конституционных прав представителей ЛГБТ-сообщества.

Правозащитники настаивали, что закон является дискриминационным и используется для преследования гомосексуалов.