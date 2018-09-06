Режиссер Владимир Хотиненко призвал вернуть госзаказ на кино

Режиссер Владимир Хотиненко предложил узаконить и создать систему государственного заказа для кино, сообщает РИА Новости.

В России ежегодно нужно выпускать три-пять фильмов, «которые будут в интересах государства», сказал режиссер на заседании общественного совета при Минкульте. Он считает, что государство должно «регулировать тематику» таких фильмов.

Режиссера подержал актер Николай Бурляев, который уверен, что вопрос о госзаказе «назрел», а киноэкран — это «духовно-стратегическое оружие государства». Бурляев считает, что государство должно финансировать такие фильмы на 100%, «как было раньше».