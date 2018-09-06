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На митинге в Подмосковье обстреляли кандидата в губернаторы

ТАСС
05:22, 6 сентября 2018
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В Подмосковье на встрече кандидата в губернаторы от «Альянса зеленых» Лилии Беловой с избирателями произошла стрельба.

Как сообщили ТАСС в штабе кандидата, инцидент произошел 5 сентября в деревне Мехово Сергиево-Посадского района Московской области.

Под конец митинга «в толпу с людьми въехала „Газель“, за ней следовала легковая машина, из которой было сделано несколько выстрелов в сторону кандидата», рассказали представители штаба.

В результате инцидента никто не пострадал. Белова написала заявление в полицию. Комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября.
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