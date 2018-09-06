На митинге в Подмосковье обстреляли кандидата в губернаторы
В Подмосковье на встрече кандидата в губернаторы от «Альянса зеленых» Лилии Беловой с избирателями произошла стрельба.
Как сообщили ТАСС в штабе кандидата, инцидент произошел 5 сентября в деревне Мехово Сергиево-Посадского района Московской области.
Под конец митинга «в толпу с людьми въехала „Газель“, за ней следовала легковая машина, из которой было сделано несколько выстрелов в сторону кандидата», рассказали представители штаба.
В результате инцидента никто не пострадал. Белова написала заявление в полицию. Комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.
Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября.