Минприроды написало сценарий «климатического апокалипсиса»

Минприроды спрогнозировало возможный ущерб от изменения климата на территории России. Прогноз включен в проект ежегодного доклада ведомства «Об охране окружающей среды», с которым ознакомился «Коммерсант».

В частности, на юге России и в южной Сибири Минприроды прогнозирует снижение объема воды в реках, что может «привести к уменьшению водообеспеченности населения и объектов экономики».

В районе Каспия из-за подъема уровня моря могут быть затоплены прибрежные территории и населенные пункты, а таяние вечной мерзлоты обернется «разрушением мест захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ».

В европейской части России, южных районах Сибири и Приморья из-за «усиления разрушающего воздействия температурно-влажностных деформаций» может ускориться разрушение зданий, автомобильных трасс и железнодорожного полотна.

Еще одним последствием изменения климата в центральных и южных районах России может стать рост заболеваемости населения, вызванный острыми кишечными и паразитарными инфекциями, а также повышение смертности из-за «волн тепла».

Для сельского хозяйства изменение климата грозит потерей урожая из-за засух, а также уничтожением лесов насекомыми-вредителями.