«Левада-центр» зафиксировал резкий рост социальной напряженности среди россиян

За год в России резко вырос уровень социальной напряженности. Это показал опрос «Левада-центра», результаты которого публикует газета «Коммерсант».

Одной из самых острых проблем россияне считают рост цен, о ней заявили 72% опрошенных. На втором месте — обнищание населения (52%), на третьем — рост безработицы (48%).

В 2018 году россияне стали чаще говорить о кризисе в экономике, ухудшении экологии и росте числа уголовных преступлений. Каждый пункт опросника вырос в среднем на треть, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков. По его словам, такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года.

Социологи пока затрудняются сказать, может ли это вылиться в массовые протесты, но отмечают, что сейчас поднимаются даже «инертные слои», «средние города». «У их недовольства другие мотивы, это не тот протест, который организует Алексей Навальный, у населения начинает прорываться повседневное напряжение», — отмечает Гудков.