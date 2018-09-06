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Иркутская область перейдет на госплан по образцу советских «пятилеток»

РБК
12:56, 6 сентября 2018
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Губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко объявил о переходе региона на пятилетний госплан, подобный советским «пятилеткам». Об этом он сам сообщил изданию РБК.

По словам Левченко, принципы современного госплана схожи с теми, что существовали в СССР. Но «времена сильно изменились», поэтому полное совпадение невозможно. Власти не будут самостоятельно планировать работу предприятий, а собираются влиять на них с помощью мер поддержки и налогов.

План будет включать несколько блоков, в частности, производственный, социальный, транспортный и научный. Иркутские власти собираются ввести надбавки бюджетникам в зависимости от квалификации, а также увеличить долю обрабатывающих производств.

Пока эта система будет работать в качестве эксперимента. Против нее выступает областное заксобрание, где большинство мест занимают члены «Единой России». Спикер местного парламента Сергей Брилка назвал предложение губернатора «политическим блефом» и заявил, что госплан противоречит федеральному законодательству о стратегическом планировании.

В Минэкономразвития заявили, что с ними иркутский госплан никто не обсуждал.

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