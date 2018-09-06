Зачем открывать код антивируса?Партнерский материал

ICANN предупредила о сбоях в работе интернета в октябре

ICANN
07:56, 6 сентября 2018
Надежный источник

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) предупредила о возможных сбоях в работе интернета в октябре 2018 года.

Причиной сбоев может стать «первая в истории смена криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен», говорится в опубликованном ICANN заявлении.

Ожидается, что со сложностями при открытии сайтов столкнется «лишь небольшой процент интернет-пользователей».

Смена криптографических ключей предварительно намечена на 11 октября.

ICANN — международная некоммерческая организация, которая занимается распределением доменных имен.
Криптографические ключи были введены в 2010 году по инициативе ICANN. Они применяются в расширении DNS Security Extension (DNSSEC), предназначенном для защиты от атак, связанных с подменой DNS-адреса.
новости

Землетрясение на острове Хоккайдо. Фотография

Подкасты
Против геев, электричества и здравого смысла. Что за человек Герман Стерлигов?
25 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы