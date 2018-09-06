ICANN предупредила о сбоях в работе интернета в октябре
Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) предупредила о возможных сбоях в работе интернета в октябре 2018 года.
Причиной сбоев может стать «первая в истории смена криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен», говорится в опубликованном ICANN заявлении.
Ожидается, что со сложностями при открытии сайтов столкнется «лишь небольшой процент интернет-пользователей».
Смена криптографических ключей предварительно намечена на 11 октября.
ICANN — международная некоммерческая организация, которая занимается распределением доменных имен.
Криптографические ключи были введены в 2010 году по инициативе ICANN. Они применяются в расширении DNS Security Extension (DNSSEC), предназначенном для защиты от атак, связанных с подменой DNS-адреса.