ICANN предупредила о сбоях в работе интернета в октябре

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) предупредила о возможных сбоях в работе интернета в октябре 2018 года.

Причиной сбоев может стать «первая в истории смена криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен», говорится в опубликованном ICANN заявлении.

Ожидается, что со сложностями при открытии сайтов столкнется «лишь небольшой процент интернет-пользователей».

Смена криптографических ключей предварительно намечена на 11 октября.