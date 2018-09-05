Власти Франции будут пускать на гору Монблан не больше 214 альпинистов в день. Там стало слишком тесно
Франция решила ввести лимит на посещение популярной у туристов горы Монблан в Альпах. Решение связано с тем, что сейчас она переполнена, сообщает France 24. Со следующего года на Монблан будут пускать не больше 214 альпинистов ежедневно.
В прошедшем летнем сезоне, несмотря на участившиеся камнепады, на нее поднимались около 300 человек в день. Между туристами даже возникали стычки из-за желания занять самые привлекательные позиции на маршруте.
Власти рассчитывают, что лимит позволит снизить количество неподготовленных альпинистов, которые поднимаются на Монблан. Следить за соблюдением новых правил будет специальная «снежная бригада» полицейских.