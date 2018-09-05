В России предложили установить минимальные цены на пиво

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росалкогольрегулирования, с такой инициативой выступили представители пивоваренной отрасли. Какой может быть минимальная цена на пиво, в ведомстве не ответили.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка рассматривает вопрос о введении минимальных розничных цен на пиво в России.

С 2009 года в России министерством финансов устанавливаются минимальные цены на алкоголь в качестве меры по борьбе с теневым производством.

По состоянию на 2018 год минимальная розничная цена на водку составляет 205 рублей за 0,5 литра, на коньяк — 371 рубль за 0,5 литра, на шампанское — 164 рубля за 0,75 литра.