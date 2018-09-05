В Нью-Йорк из Дубая прилетел самолет с сотней кашляющих пассажиров. Его поместили в карантин

Власти Нью-Йорка поместили в карантин самолет авиакомпании Emirates, прилетевший из Дубая, после того как выяснилось, что многие из его пассажиров больны, сообщает ABC News.

Прибывший самолет отогнали на стоянку в удаленной части летного поля аэропорта имени Джона Кеннеди. На его борту находится 521 пассажир. Еще во время полета пилот передал диспетчерам информацию о том, что у двоих пассажиров очень высокая температура, а еще около ста «кашляют, не переставая».

В качестве возможной причины инцидента рассматривается грипп. Пресс-секретарь мэра Нью-Йорка сообщил, что по пути самолет совершил остановку в Мекке, где сейчас развивается эпидемия этой болезни.

Компания Emirates в официальном сообщении заявила, что больными оказались десять пассажиров рейса. Остальные, по данным авиакомпании, будут в самое ближайшее время отпущены.