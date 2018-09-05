В Калмыкии бывшему сотруднику колонии, избившему заключенного, смягчили приговор из-за свадьбы
Верховный суд Калмыкии смягчил приговор бывшему сотруднику местной ИК-1 Алексею Мутулову, который избил и попытался задушить заключенного. Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат Виталий Зубенко, представляющий интересы потерпевшего.
Мутулов осужден по статье о превышении должностных полномочий. Элистинский городской суд назначил ему четыре года колонии общего режима, но Верховный суд Калмыкии заменил это наказание на три года колонии и запрет работать в правоохранительных органах на тот же срок.
Одним из смягчающих обстоятельств Верховный суд назвал предстоящую свадьбу Мутулова, а также беременность его будущей жены, сообщает «Медиазона».
В ноябре 2016 года Мутулов, по версии следствия, в своем служебном кабинете попытался задушить заключенного, после чего семь раз ударил его по лицу и грудной клетке.