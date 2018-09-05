На форме украинской сборной по футболу появился лозунг «Слава Украине!»

Федерация футбола Украины представила новую форму национальной сборной страны.

Помимо традиционных желтых и синих комплектов, у украинских футболистов появился третий вариант формы — белый с золотыми надписями. Над фамилиями футболистов размещен лозунг «Слава Украине!»

ФФУ представила новую форму сборной Sport.ua

Нововведение уже вызвало вопросы в Российском футбольном союзе. Как заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» член исполкома ведомства Игорь Лебедев, подобные надписи на форме правилами не предусмотрены.

«Есть вполне определенный набор вещей, которые могут быть нанесены. Это название страны, фамилии игрока, его номер и герб страны, но никаких лозунгов на футбольной форме не предусмотрено», — сказал он. Представитель РФС отметил, что это нарушение должны рассмотреть соответствующие комитеты ФИФА или УЕФА.

«Речь о том, что политика и спорт несовместимы, идет каждый день. Но, тем не менее, мы видим, что, к сожалению, все равно политика вторгается во все сферы нашей жизни, в том числе и в спорт», — добавил Лебедев.