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Минкульт запретил прокат документального фильма об искусстве при Гитлере

CinemaEmotion
05:52, 5 сентября 2018
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Министерство культуры РФ отказалось выдать прокатное удостоверение документальному фильму «Похищенные сокровища Европы», в котором рассказывается о гонениях нацистов на искусство. Об этом в фейсбуке сообщили представители подразделения компании «Невафильм» CinemaEmotion.

Похищенные сокровища Европы — с 6 сентября в кинотеатрах
NevafilmEmotion

Фильм должен был выйти в прокат 6 сентября. Выход киноленты приурочили к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны. Почему Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение, станет известно в течение двух недель.

Премьера фильма должна была пройти вечером 4 сентября в Государственной Третьяковской галерее, но состоялся ли показ, пока неизвестно.

Фильм «Похищенные сокровища Европы» рассказывает о двух выставках, которые в 1937 году организовали в Мюнхене. На первой нацистский режим пытался заклеймить позором «дегенеративное искусство», а на второй, которую курировал Адольф Гитлер, восхвалял «классическое искусство». В фильме представлены работы Боттичелли, Клее, Матисса, Моне, Шагала, Ренуара, Гогена.
В фильме также рассказывается о подпольной коллекции Корнелиуса Гурлитта, в квартире которого нашли сотни произведений искусства, украденных во время Второй мировой войны.

Немного о коллекции Корнелиуса Гурлитта

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