Минкульт запретил прокат документального фильма об искусстве при Гитлере

Министерство культуры РФ отказалось выдать прокатное удостоверение документальному фильму «Похищенные сокровища Европы», в котором рассказывается о гонениях нацистов на искусство. Об этом в фейсбуке сообщили представители подразделения компании «Невафильм» CinemaEmotion.

Похищенные сокровища Европы — с 6 сентября в кинотеатрах NevafilmEmotion

Фильм должен был выйти в прокат 6 сентября. Выход киноленты приурочили к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны. Почему Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение, станет известно в течение двух недель.

Премьера фильма должна была пройти вечером 4 сентября в Государственной Третьяковской галерее, но состоялся ли показ, пока неизвестно.