Минкульт запретил прокат документального фильма об искусстве при Гитлере
Министерство культуры РФ отказалось выдать прокатное удостоверение документальному фильму «Похищенные сокровища Европы», в котором рассказывается о гонениях нацистов на искусство. Об этом в фейсбуке сообщили представители подразделения компании «Невафильм» CinemaEmotion.
Фильм должен был выйти в прокат 6 сентября. Выход киноленты приурочили к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны. Почему Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение, станет известно в течение двух недель.
Премьера фильма должна была пройти вечером 4 сентября в Государственной Третьяковской галерее, но состоялся ли показ, пока неизвестно.
Фильм «Похищенные сокровища Европы» рассказывает о двух выставках, которые в 1937 году организовали в Мюнхене. На первой нацистский режим пытался заклеймить позором «дегенеративное искусство», а на второй, которую курировал Адольф Гитлер, восхвалял «классическое искусство». В фильме представлены работы Боттичелли, Клее, Матисса, Моне, Шагала, Ренуара, Гогена.
В фильме также рассказывается о подпольной коллекции Корнелиуса Гурлитта, в квартире которого нашли сотни произведений искусства, украденных во время Второй мировой войны.