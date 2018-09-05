Mercedes показал свой первый электрический кроссовер

Компания Mercedes-Benz представила в Стокгольме свой первый полностью электрический кроссовер EQC 400 4Matic.

Daimler AG

Автомобиль получил два электродвигателя общей мощностью 408 лошадиных сил, пишет Motoring Research. Кроссовер разгоняется до 100 километров в час за 5,1 секунды (для сравнения, Tesla Model X — за шесть секунд), а его максимальная скорость составляет 179 километров в час (у Tesla Model X — 210 километров в час).

Electric now has a Mercedes: The all-new EQC Mercedes-Benz

Установленный литий-ионный аккумулятор емкостью 80 киловатт-час позволяет проехать на одном заряде 320 километров, сообщает Wired. При этом на сайте Mercedes сказано, что максимальная дальность хода электрокара превышает 450 километров. Батарея заряжается на 80% за 40 минут.

Автомобиль EQC 400 может появиться в продаже летом 2019 года, по другим данным, производство начнется в 2020 году.