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Mercedes показал свой первый электрический кроссовер

Mercedes-Benz
10:49, 5 сентября 2018
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Компания Mercedes-Benz представила в Стокгольме свой первый полностью электрический кроссовер EQC 400 4Matic.

Daimler AG

Автомобиль получил два электродвигателя общей мощностью 408 лошадиных сил, пишет Motoring Research. Кроссовер разгоняется до 100 километров в час за 5,1 секунды (для сравнения, Tesla Model X — за шесть секунд), а его максимальная скорость составляет 179 километров в час (у Tesla Model X — 210 километров в час).

Electric now has a Mercedes: The all-new EQC
Mercedes-Benz

Установленный литий-ионный аккумулятор емкостью 80 киловатт-час позволяет проехать на одном заряде 320 километров, сообщает Wired. При этом на сайте Mercedes сказано, что максимальная дальность хода электрокара превышает 450 километров. Батарея заряжается на 80% за 40 минут.

Автомобиль EQC 400 может появиться в продаже летом 2019 года, по другим данным, производство начнется в 2020 году.

В сентябре свой электрический кроссовер e-Tron представит компания Audi. В конце 2019 года Volkswagen покажет электрокар ID Neo с дальностью хода до 600 километров. BMW планирует к 2025 году выпустить 12 полностью электрических моделей.
шапито

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