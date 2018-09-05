Инстаграм-модель Кира Майер получила полтора года колонии-поселения за нападение на полицейских
Инстаграм-модель Кира Майер получила полтора года колонии-поселения за нападение на сотрудников дорожно-патрульной службы.
Суд признал ее виновной по части 1 статьи 318 УК РФ (применение не опасного для жизни и здоровья насилия против представителя власти). Процесс проходил без исследования доказательств, так как подсудимая полностью признала вину.
В конце мая сотрудники ДПС остановили в центре Москвы автомобиль «Мерседес», за рулем которого находилась Майер — незадолго до этого ее лишили водительских прав. Когда инспектор составил протокол, Майер «пытаясь вырвать его, причинила инспектору телесные повреждения».