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ФК «Ростов» увидел в концерте Басты угрозу для своего стадиона

ФК «Ростов»
07:31, 5 сентября 2018
Надежный источник

Футбольный клуб «Ростов» предупредил, что из-за концерта Басты, намеченного на 29 сентября на «Ростов Арене», газон стадиона «серьезно пострадает».

Газон может быть поврежден, поскольку сцену и танцпол установят непосредственно на футбольном поле, заявили в пресс-службе клуба. Представители «Ростова» привели в пример стадионы «Ахмат Арена», «Петровский», «Эсприт Арена», «Уэмбли», газоны которых «были полностью уничтожены» во время концертов.

«В случае тотального повреждения газона» клубу придется перенести матчи на стадион «Олимп-2», который в три раза уступает по вместимости, заявили в «Ростове». В пресс-службе отметили, что домашний матч между «Ростовом» и «Уфой» 22 сентября может стать последней игрой, которую команда проведет на «Ростов Арене».

ФК «Ростов» обвинил компанию «Спорт-Ин», управляющую стадионом, в «погоне за сиюминутной выгодой». В пресс-службе подчеркнули, что концерт решили провести «вопреки всем опасениям и возражениям» футбольного клуба.

«Ростов Арена» вмешает более 40 тысяч человек. Во время чемпионата мира по футболу стадион принял четыре игры группового этапа и матч 1/8 финала между Бельгией и Японией.
В министерстве спорта ранее говорили, что стадионы ЧМ-2018 после турнира должны выйти на самоокупаемость за 4,5 года. Ведомство, в частности, предлагало, чтобы спортивные арены использовали под концерты, фестивали, выставки и митинги.

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