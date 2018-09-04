В России учредили секретную научную премию

Правительство России опубликовало выписку из постановления, в которой говорится об учреждении секретной премии в области науки и техники.

Название премии в выписке не указано. За какие именно достижения ее будут вручать, неизвестно. В перечне, который утвержден правительством, новой премии пока нет.