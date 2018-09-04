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В России учредили секретную научную премию

Официальный интернет-портал правовой информации
09:46, 4 сентября 2018
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Правительство России опубликовало выписку из постановления, в которой говорится об учреждении секретной премии в области науки и техники.

Название премии в выписке не указано. За какие именно достижения ее будут вручать, неизвестно. В перечне, который утвержден правительством, новой премии пока нет.

В правительственном перечне указаны более 100 премий, которые вручают за достижения в области науки и техники. Ни одной секретной премии среди них нет.
В Советском Союзе существовала практика, при которой правительство в отдельных случаях не публиковало постановления о присуждении премий — как правило, наград за разработку вооружений.

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