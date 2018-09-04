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В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Meduza
22:16, 3 сентября 2018
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В работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также приложения для обмена сообщениями Facebook Messenger ночью 4 сентября произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Неполадки наблюдаются, в частности, во Франции, Великобритании, Польше, Венгрии, Мексике и США.

Сообщений о сбоях в России на Downdetector немного. Но в твиттере пользователи пишут, что не могут загрузить профиль в инстаграме, а также ставить лайки и писать комментарии в фейсбуке.

Также сообщается о сбоях в работе мессенджера WhatsApp; неполадки, по информации Downdetector, затронули, главным образом, Индию и страны Ближнего Востока.

Instagram и WhatsApp, как и Facebook Messenger, принадлежат Facebook.

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