Туроператор «Натали Турс» объявил о прекращении деятельности

Компания «Натали Турс» объявила об остановке туроператорской деятельности с 4 сентября. Решение связано с исключением юридических лиц, работающих под этим брендом, из Единого реестра туроператоров, говорится на сайте компании.

«К сожалению, в текущих обстоятельствах мы были вынуждены принять это сложное решение после 26 лет работы на туристическом рынке России», — сказано в заявлении.

Компания сообщила, что уже после приостановки продаж путевок 4 июля оказала услуг на 700 миллионов рублей, но это «лишь частично покрывает полученные авансы». «Натали Турс» предлагает клиентам и партнерам обращаться за компенсациями в «Ингосстрах».