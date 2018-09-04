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Туроператор «Натали Турс» объявил о прекращении деятельности

Натали Турс
12:25, 4 сентября 2018
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Компания «Натали Турс» объявила об остановке туроператорской деятельности с 4 сентября. Решение связано с исключением юридических лиц, работающих под этим брендом, из Единого реестра туроператоров, говорится на сайте компании.

«К сожалению, в текущих обстоятельствах мы были вынуждены принять это сложное решение после 26 лет работы на туристическом рынке России», — сказано в заявлении.

Компания сообщила, что уже после приостановки продаж путевок 4 июля оказала услуг на 700 миллионов рублей, но это «лишь частично покрывает полученные авансы». «Натали Турс» предлагает клиентам и партнерам обращаться за компенсациями в «Ингосстрах».

«Натали Турс» из-за финансовых трудностей в июле аннулировала все оплаченные туры и остановила продажу новых. Компания рассчитывала возобновить деятельность 1 октября. От ее действий пострадали более 30 тысяч туристов, которым туроператор задолжал более миллиарда рублей.
Страховая компания «Ингосстрах» во вторник, 4 сентября, начала принимать заявления на выплату компенсаций.

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