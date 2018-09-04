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Глава Союза журналистов России предложил ввести лицензии для видеоблогеров

Интерфакс
09:30, 4 сентября 2018
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Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев предложил бороться с фейковыми новостями с помощью лицензирования видеоблогеров. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу».

«Есть предложения по поводу лицензии на вещание, в том числе, для тех наших коллег, которые пока занимаются самостоятельным творчеством и выпускают YouTube-каналы», — заявил Соловьев.

Руководитель СЖР выступил за регулирование интернета, но заявил, что «мы не можем уподобляться Китаю и „обрубать“ социальные сети». По его мнению, договариваться о правилах поведения в интернете нужно «очень осторожно».

В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает владельцев соцсетей удалять недостоверную информацию по требованию государственных органов.

Цензура в российском интернете

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