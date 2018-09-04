Банки России столкнулись с массовым вбросом фальшивок через банкоматы

Компания NCR, выпускающая популярные банкоматы в России, сообщила банкам о массовом вбросе фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники и представителей банков.

Фальшивые банкноты вбросили в банкоматы со старыми устройствами для проверки купюр. Какой ущерб понесли банки, пока неизвестно, предполагается, что это несколько миллионов рублей убытков на каждое учреждение.

Некоторые банки по совету NCR перестали принимать в уязвимые банкоматы пятитысячные купюры. В частности, их перестали принимать Альфа-банк (18 банкоматов, 0,5% от сети) и «Открытие» (36 банкоматов), сообщили представители этих кредитных организаций. В банках отметили, что не нашли фальшивок.

В Московском кредитном банке сказали, что уязвимости подвержены менее 5% банкоматов, но не стали уточнять, вводил ли банк ограничения на прием купюр. В ВТБ, Промсвязьбанке и «Почта банке» заявили, что банкоматы защищены. В Сбербанке не ответили на вопросы журналистов.