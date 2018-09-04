Адвокат обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан заявил о подделке документов про ее связь с молдавской разведкой
Материалы о связи бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан с молдавской разведкой были подделаны, заявил РБК адвокат Цуркан Иван Павлов.
Такой вывод защита сделала после «досконального анализа документов», которые следствие считает доказательством шпионской деятельности Цуркан, сказал Павлов, не уточнив, о каких именно материалах идет речь.
Адвокаты Цуркан полагают, что документы были изготовлены позже указанной в них даты и подброшены российским спецслужбам специально для дискредитации их подзащитной.
«Защита не может пока обнародовать подробности, но оставляет за собой право сделать это позже, если следствие откажется проверять эту версию», — отметил адвокат.
По версии следствия, Карина Цуркан была завербована молдавской спецслужбой в 2004 году, а в 2015-м передала ей проект документа Минэнерго, касающийся международного сотрудничества российских энергетических компаний. Обвиняемая настаивает на своей невиновности.
Сообщалось, что до ареста Цуркан ФСБ три года прослушивала ее телефонные разговоры.