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Адвокат обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан заявил о подделке документов про ее связь с молдавской разведкой

РБК
17:46, 4 сентября 2018
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Материалы о связи бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан с молдавской разведкой были подделаны, заявил РБК адвокат Цуркан Иван Павлов.

Такой вывод защита сделала после «досконального анализа документов», которые следствие считает доказательством шпионской деятельности Цуркан, сказал Павлов, не уточнив, о каких именно материалах идет речь.

Адвокаты Цуркан полагают, что документы были изготовлены позже указанной в них даты и подброшены российским спецслужбам специально для дискредитации их подзащитной.

«Защита не может пока обнародовать подробности, но оставляет за собой право сделать это позже, если следствие откажется проверять эту версию», — отметил адвокат.

РБК
По версии следствия, Карина Цуркан была завербована молдавской спецслужбой в 2004 году, а в 2015-м передала ей проект документа Минэнерго, касающийся международного сотрудничества российских энергетических компаний. Обвиняемая настаивает на своей невиновности.
Сообщалось, что до ареста Цуркан ФСБ три года прослушивала ее телефонные разговоры.

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