Адвокат обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан заявил о подделке документов про ее связь с молдавской разведкой

Материалы о связи бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан с молдавской разведкой были подделаны, заявил РБК адвокат Цуркан Иван Павлов.

Такой вывод защита сделала после «досконального анализа документов», которые следствие считает доказательством шпионской деятельности Цуркан, сказал Павлов, не уточнив, о каких именно материалах идет речь.

Адвокаты Цуркан полагают, что документы были изготовлены позже указанной в них даты и подброшены российским спецслужбам специально для дискредитации их подзащитной.