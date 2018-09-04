Возьмут ли вас в учителя?Партнерский тест

Адвокат члена «банды ГТА» приговорен к трем годам тюрьмы за попытку обмануть гадалку

Коммерсант
07:25, 4 сентября 2018
Надежный источник

Хамовнический суд Москвы приговорил адвоката Абубакара Манаева к трем годам колонии общего режима за покушение на мошенничество в особо крупном размере, пишет «Коммерсант».

Манаев, который, в частности, защищал одного из фигурантов дела «банды ГТА», был признан виновным в попытке похитить 10 миллионов рублей у гадалки Нонны Михай.

Гадалка проходила по делу о хищениях в «Нота-банке». По словам Михай, адвокат заявил ей, что ему якобы удалось за денежное вознаграждение договориться о рассмотрении ее дела судом в особом порядке и приговоре к условному сроку.

Манаев был задержан с поличным при получении половины суммы, которую он требовал у Михай. Он, по данным «Коммерсанта», полностью признал вину и сотрудничал со следствием.

Гадалка Нона Михай проходит обвиняемой по делу о хищении средств вкладчиков «Нота-банка». Михай, по версии следствия, была связана с руководителями и владельцами этой кредитной организации, лишившейся лицензии в 2015 году. Ущерб по делу «Нота-банка» оценивается более чем в 2 миллиарда рублей. Приговор Михай, по состоянию на начало сентября, вынесен не был.
С делом «Нота-банка» связан Дмитрий Захарченко, занимавший должность заместителя начальника управления в ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Захарченко в частности обвиняют в том, что он предупреждал руководство банка о проверках.

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы