Адвокат члена «банды ГТА» приговорен к трем годам тюрьмы за попытку обмануть гадалку

Хамовнический суд Москвы приговорил адвоката Абубакара Манаева к трем годам колонии общего режима за покушение на мошенничество в особо крупном размере, пишет «Коммерсант».

Манаев, который, в частности, защищал одного из фигурантов дела « », был признан виновным в попытке похитить 10 миллионов рублей у гадалки Нонны Михай.

Гадалка проходила по делу о хищениях в «Нота-банке». По словам Михай, адвокат заявил ей, что ему якобы удалось за денежное вознаграждение договориться о рассмотрении ее дела судом в особом порядке и приговоре к условному сроку.

Манаев был задержан с поличным при получении половины суммы, которую он требовал у Михай. Он, по данным «Коммерсанта», полностью признал вину и сотрудничал со следствием.