В Калининградской области по маршруту велопробега рассыпали гвозди

В Калининградской области по маршруту велопробега «Тур де Кранц» рассыпали гвозди и саморезы, сообщает «Комсомольская правда» в Калининграде.

Гвозди были рассыпаны на дороге в поселке Петрово. Из-за них около сотни участников велопробега прокололи колеса и сошли с дистанции; остальным пришлось нести велосипеды в руках несколько сотен метров.

В поселке Холмогоровка, через который также проходит маршрут велопробега «Тур де Кранц», на дороге оказались рассыпаны саморезы по металлу.

Кто рассыпал гвозди и саморезы, неизвестно; участники велопробега заподозрили в этом автомобилистов, недовольных тем, что из-за велопробега власти перекрыли дорогу из Калининграда в Зеленоградск, пишет «Комсомольская правда».