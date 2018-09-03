В Калининградской области по маршруту велопробега рассыпали гвозди
В Калининградской области по маршруту велопробега «Тур де Кранц» рассыпали гвозди и саморезы, сообщает «Комсомольская правда» в Калининграде.
Гвозди были рассыпаны на дороге в поселке Петрово. Из-за них около сотни участников велопробега прокололи колеса и сошли с дистанции; остальным пришлось нести велосипеды в руках несколько сотен метров.
В поселке Холмогоровка, через который также проходит маршрут велопробега «Тур де Кранц», на дороге оказались рассыпаны саморезы по металлу.
Кто рассыпал гвозди и саморезы, неизвестно; участники велопробега заподозрили в этом автомобилистов, недовольных тем, что из-за велопробега власти перекрыли дорогу из Калининграда в Зеленоградск, пишет «Комсомольская правда».
Велопробег «Тур де Кранц» по маршруту Калининград— Зеленоградск—Калининград в этом году прошел в 33-й раз; в нем приняли участие почти 12 тысяч человек.