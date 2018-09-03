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В Екатеринбурге школьнице отказались продать книги Маяковского, Бродского и Есенина из-за маркировки 18+

Новый день
15:32, 3 сентября 2018
Надежный источник

17-летней школьнице из Екатеринбурга отказались продать сборники стихов Владимира Маяковского, Иосифа Бродского и Сергея Есенина из-за возрастного ограничения. Об этом сообщило местное издание «Новый день».

31 августа 17-летняя Алиса (ее фамилия не сообщается) попыталась купить сборники стихов Маяковского, Бродского и Есенина в трех книжных магазинах Екатеринбурга. По словам девушки, ей везде отказали в продаже, заявив, что книги имеют возрастное ограничение 18+. При этом, как отмечает «Новый день», стихи всех трех поэтов входят в школьную программу.

Как пишет «Коммерсант», школьница пыталась купить книги в магазинах сети «Читай-город»; представители сети заявили, что продавцы отказали ей по закону о защите детей от вредной информации.

«Ни в одном мне не продали. Просили предъявить документы, сказав, что „по закону детям эту литературу покупать нельзя“. Для меня это было очень странно, потому что мне не 10-12 лет, а уже 17. И мне „по закону“ нельзя культурно развиваться. Я проинформировала продавцов об этом, они не изменили своей позиции», — рассказала [школьница].

Новый день
По закону о защите детей от вредной информации, возрастной рейтинг книгам присваивают издательства. Книжным магазинам за нарушение закона грозит штраф или приостановка деятельности.
В 2016 году в московском магазине «Библио-Глобус» 15-летнему школьнику отказались продать роман Виктора Гюго «Человек, который смеется» из-за маркировки 16+.

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