В Екатеринбурге школьнице отказались продать книги Маяковского, Бродского и Есенина из-за маркировки 18+

17-летней школьнице из Екатеринбурга отказались продать сборники стихов Владимира Маяковского, Иосифа Бродского и Сергея Есенина из-за возрастного ограничения. Об этом сообщило местное издание «Новый день».

31 августа 17-летняя Алиса (ее фамилия не сообщается) попыталась купить сборники стихов Маяковского, Бродского и Есенина в трех книжных магазинах Екатеринбурга. По словам девушки, ей везде отказали в продаже, заявив, что книги имеют возрастное ограничение 18+. При этом, как отмечает «Новый день», стихи всех трех поэтов входят в школьную программу.

Как пишет «Коммерсант», школьница пыталась купить книги в магазинах сети «Читай-город»; представители сети заявили, что продавцы отказали ей по закону о .