В Екатеринбурге школьнице отказались продать книги Маяковского, Бродского и Есенина из-за маркировки 18+
17-летней школьнице из Екатеринбурга отказались продать сборники стихов Владимира Маяковского, Иосифа Бродского и Сергея Есенина из-за возрастного ограничения. Об этом сообщило местное издание «Новый день».
31 августа 17-летняя Алиса (ее фамилия не сообщается) попыталась купить сборники стихов Маяковского, Бродского и Есенина в трех книжных магазинах Екатеринбурга. По словам девушки, ей везде отказали в продаже, заявив, что книги имеют возрастное ограничение 18+. При этом, как отмечает «Новый день», стихи всех трех поэтов входят в школьную программу.
Как пишет «Коммерсант», школьница пыталась купить книги в магазинах сети «Читай-город»; представители сети заявили, что продавцы отказали ей по закону о защите детей от вредной информации.
«Ни в одном мне не продали. Просили предъявить документы, сказав, что „по закону детям эту литературу покупать нельзя“. Для меня это было очень странно, потому что мне не 10-12 лет, а уже 17. И мне „по закону“ нельзя культурно развиваться. Я проинформировала продавцов об этом, они не изменили своей позиции», — рассказала [школьница].