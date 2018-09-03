«Новая газета» начала сбор пожертвований на развитие издания

«Новая газета» объявила о начале кампании «Стань соучастником», в рамках которой планирует собирать пожертвования, чтобы «и дальше писать о том, о чем другие боятся и подумать».

Пожертвования можно оформить на сайте издания, причем это можно сделать как один раз, так и настроить ежемесячные переводы. В «Новой газете» объяснили, что работают как некоммерческая организация, поэтому имеют право собирать пожертвования.

Собранные деньги пойдут на зарплаты журналистам, командировки и аренду помещения редакции. «С сегодняшнего дня каждый текст „Новой газеты“ будет написан благодаря вашему непосредственному участию», — отметили представители издания в обращении к читателям.

Один из основателей и бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов опубликовал видеообращение в связи с началом сбора пожертвований.