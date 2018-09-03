На московского муниципального депутата пожаловались в СК из-за статьи в поддержку Сенцова
Бывший депутат московского района Якиманка от «Справедливой России» Дмитрий Захаров пожаловался на депутата Басманного района Виктора Котова в Следственный комитет. Поводом стала статья про осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова, которую Котов написал для издания «Наша Якиманка».
По мнению Захарова, в статье Котов выразил поддержку террористу. Депутат попросил СК проверить, не связан ли Котов с украинскими спецслужбами и не знаком ли он с фигурантами «дела о бесчеловечных методах войны и нарушении прав человека в конфликте на юго-востоке Украины».
Захаров подтвердил «Новой газете» факт обращения в правоохранительные органы. Котов в свою очередь заявил, что его пока не вызывали на беседу в СК.