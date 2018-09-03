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Макрон рассказал о мечте Путина «демонтировать» Евросоюз

Bloomberg
07:54, 3 сентября 2018
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью шведскому телеканалу SVT, что уважает президента России Владимира Путина, но считает, что тот хочет разрушить Евросоюз.

«Я уважаю Владимира Путина, и я один из лидеров, кто говорит, что нам нужно построить с Россией новую архитектуру безопасности и обороны. Нам нужна эта дискуссия с Россией. Но мечта Путина — демонтаж Европейского Союза», — сказал Макрон.

В интервью президента Франции попросили прокомментировать слова шведского политика Йимми Окессона, который во время радиоэфира сказал, что не видит разницы между Путиным и Макроном. Французский лидер ответил, что этот политик не может провести различие между Францией и Россией, у которой нет тех же ценностей в области прав человека, как у стран ЕС.

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