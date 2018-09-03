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ФСБ задержала завуча школы в Ульяновске. Он обиделся на руководство и взломал электронную базу управления образования

73online.ru
11:03, 3 сентября 2018
Надежный источник

Сотрудники ФСБ задержали заместителя директора ульяновской средней школы № 57. Его подозревают в незаконном доступе к информационным ресурсам городского управления образования, сообщает местное издание 73online.ru.

По данным следствия, в декабре 2017 года завуч взломал информационную систему управления образования. Он заходил туда в рабочее время и удалял персональные данные школьников и учителей, бухгалтерскую отчетность образовательных учреждений, а также письма в электронной почте.

На допросе завуч признал свою вину и пояснил, что был обижен на руководство управления образования и таким образом решил ему отомстить.

На подозреваемого завели уголовное дело за «неправомерный доступ к компьютерной информации». Минимальное наказание по этой статье — штраф до 500 тысяч рублей, максимальное — пятилетний тюремный срок.

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