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Чиновников Ставрополья обязали сообщать о появлении в регионе литовцев

NewsTracker
09:04, 3 сентября 2018
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Правительство Ставропольского края разослало властям на местах письмо с просьбой оперативно сообщать о появлении в регионе «организованных групп литовцев, занимающихся мемориальной деятельностью». Копию документа опубликовало местное издание NewsTracker.

В нем сказано, что МИД России «в ответ на систематическое создание литовской стороной препятствий для осуществления российской военно-мемориальной деятельности в Литве» приостановил реализацию литовского проекта «Миссия Сибирь».

В связи с этим власти Ставрополья просят глав районов и городских округов сообщать в управление по региональной политике о появлении литовцев, которые «могут въезжать в страну под видом туристов». Какие меры будут применяться к гражданам Литвы, в документе не уточняется.

Летом 2018 года экспедиция «Миссия Сибирь» должна была пройти в России в 17-й раз, но Москва отказалась выдавать визы гражданам Литвы.

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