Черчесов не попал в тройку лучших тренеров года по версии ФИФА
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вошел в окончательный список кандидатов на звание лучшего тренера 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее Черчесов попал в длинный список из десяти претендентов.
В тройку кандидатов вошли Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции) и Зинедин Зидан (бывший тренер «Реала»).
Finalists: #TheBest Men’s Coach Award 🏆— FIFA.com (@FIFAcom) September 3, 2018
🇭🇷 @DalicZlatko
🇫🇷 Didier Deschamps
🇫🇷 Zinedine Zidane#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/zZkhVVOq6W
Церемония награждения лучшего тренера по версии ФИФА пройдет 24 сентября в Лондоне.
На чемпионате мира сборная Хорватии вышла в финал, где уступила команде Франции со счетом 2:4. «Реал» в минувшем сезоне в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.
Сборная России под руководством Станислава Черчесова на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, что стало лучшим результатом команды в истории.