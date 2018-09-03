Черчесов не попал в тройку лучших тренеров года по версии ФИФА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вошел в окончательный список кандидатов на звание лучшего тренера 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее Черчесов попал в длинный список из десяти претендентов.

На чемпионате мира сборная Хорватии вышла в финал, где уступила команде Франции со счетом 2:4. «Реал» в минувшем сезоне в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, что стало лучшим результатом команды в истории.