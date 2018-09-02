Умер Коля Васин. Его называли главным битломаном России и Советского Союза

Создатель крупнейшего в России музея группы The Beatles Коля Васин умер в Петербурге на 74-м году жизни. Об этом в фейсбуке написал его друг Николай Барабанов.

29 Августа мой друг Коля Васин ушёл к Джону Леннону и Джорджу Харрисону. Пусть им там будет хорошо и светло! Опубликовано Николаем Барабановым Суббота, 1 сентября 2018 г.

Васин был известен как один из главных поклонников и популяризаторов творчества The Beatles — его называли главным битломаном России и Советского Союза. Он увлекся музыкой группы в 1963 году и спустя три года переоборудовал свою квартиру в музей, посвященный «ливерпульской четверке».

Джон Леннон в ответ на поздравительную телеграмму Васина в 1970 году прислал ему концертный альбом «Live Peace in Toronto 1969» со своим автографом. В общественном центре «Пушкинская, 10» в Петербурге Васин основал «Храм любви, мира, музыки и Джона Леннона».