В Москве второй раз за месяц нашли чемодан с телом женщины

В Москве 31 августа был найден второй за месяц чемодан с телом женщины, сообщает «Интерфакс».

Как сообщила представитель управления СК по Москве Юлия Иванова, погибшей женщине было на вид 18-25 лет; на ее теле не найдено следов насилия. Чемодан был обнаружен у забора на аллее Кремлевских курсантов на юго-востоке Москвы.

8 августа чемодан с телом женщины был найден в Воронцовском парке на юго-западе Москвы. Тогда на теле погибшей также не обнаружили следов насильственной смерти.

Следствие пытается выяснить, есть ли связь между двумя преступлениями, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. «На данный момент рассматриваются все возможные версии, однако очевидные совпадения между случаями, разумеется, не могут не настораживать», — цитирует его агентство.