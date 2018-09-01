Голодающего в спецприемнике Сергея Удальцова в третий раз отправили в больницу
Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, объявившего голодовку под арестом, в третий раз отправили в больницу. По словам его жены Анастасии Удальцова, активиста госпитализировали в связи с обезвоживанием.
По словам Удальцовой, ее муж находится в тяжелом состоянии. «Лежит под капельницей, сильно исхудал, все показатели здоровья у него плохие, аритмия», — цитирует ее «Интерфакс».
Анастасия Удальцова добавила, что ее муж выслушал требования прекратить голодовку, «сказал, что подумает».
Сергей Удальцов 14 августа был арестован на 30 суток по обвинению в повторном нарушении порядка организации митингов. После ареста он начал сухую голодовку и на пятый день был госпитализирован. На следующий день его вернули в спецприемник. 26 августа он снова был госпитализирован.