Голодающего в спецприемнике Сергея Удальцова в третий раз отправили в больницу

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, объявившего голодовку под арестом, в третий раз отправили в больницу. По словам его жены Анастасии Удальцова, активиста госпитализировали в связи с обезвоживанием.

По словам Удальцовой, ее муж находится в тяжелом состоянии. «Лежит под капельницей, сильно исхудал, все показатели здоровья у него плохие, аритмия», — цитирует ее «Интерфакс».