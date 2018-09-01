Американку обязали перевести бездомному остаток от 400 тысяч долларов, собранных для него в интернете. Он обвиняет ее в растрате

Согласно решению суда, в пятницу 31 августа деньги должны были быть переведены на счет Боббита и заморожены до последующего решения суда о том, как ими следует управлять.

В США суд велел американке Кейт Макклюр отдать бездомному Джонни Боббиту деньги, которые она собрала для него с помощью краудфандинга.

Боббит обратился в суд 30 августа, заявив, что Макклюр и ее бойфренд Марк ДʼАмико использовали собранные для него 400 тысяч долларов как «собственную копилку». По словам его адвокатов, Макклюр и ДʼАмико перевели Боббиту около 75 тысяч, а еще 150 тысяч остаются нетронутыми. Остальные деньги, как утверждают адвокаты, Макклюр и ДʼАмико потратили на себя.

Кейт Макклюр решила собрать для Джонни Боббита деньги после того, как в ноябре 2017 года он потратил свои последние деньги на бензин для ее машины, заглохшей посреди трассы. С помощью платформы GoFundMe она собрала для него более 400 тысяч долларов, однако не отдала ему все деньги под предлогом его зависимости от наркотиков.