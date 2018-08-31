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В Самаре при взрыве на заводе по производству двигателей погибли три человека

Интерфакс
10:14, 31 августа 2018
Надежный источник

В Самаре на одном из предприятий ПАО «Кузнецов», занимающегося производством авиационных и космических двигателей, произошел взрыв газовоздушной смеси.

По данным ТАСС, в результате инцидента погибли три человека. Как уточнил источник «Интерфакса» во время сухой чистки резервуара для хранения жидкого кислорода воспламенилась газовоздушная смесь.

«Предварительно, рабочие не соблюли должные меры предосторожности, предусмотренные технологией работ по сухой очистке резервуара в цехе разделения воздуха», — сказал источник.

На предприятии официально подтвердили гибель двух сотрудников.

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