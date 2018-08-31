Режиссер Дмитрий Крымов объявил об уходе из Школы драматического искусства
Режиссер Дмитрий Крымов объявил об уходе из московского театра Школа драматического искусства, где он руководил одной из лабораторий.
Крымов объяснил свое решение словами диссидента Андрея Синявского «У меня с советской властью разногласия чисто стилистические». Крымов добавил, что его лаборатория «будет существовать в каждом месте», где будут он, его актеры и художники.
Издание «Театрал» сообщило без указания источников, что спектакли в постановке Крымова планируется оставить в репертуаре театра в следующем сезоне. Руководство Школы драматического искусства новость об увольнении Крымова не прокомментировало.
«Я ухожу из театра, где вы подарили мне свою любовь. Мне будет очень вас не хватать», — заявил Крымов.