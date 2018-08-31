Режиссер Дмитрий Крымов объявил об уходе из Школы драматического искусства

Режиссер Дмитрий Крымов объявил об уходе из московского театра , где он руководил одной из лабораторий.

Крымов объяснил свое решение словами диссидента Андрея Синявского «У меня с советской властью разногласия чисто стилистические». Крымов добавил, что его лаборатория «будет существовать в каждом месте», где будут он, его актеры и художники.

Издание «Театрал» сообщило без указания источников, что спектакли в постановке Крымова планируется оставить в репертуаре театра в следующем сезоне. Руководство Школы драматического искусства новость об увольнении Крымова не прокомментировало.