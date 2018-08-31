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Режиссер Дмитрий Крымов объявил об уходе из Школы драматического искусства

Дмитрий Крымов
16:03, 31 августа 2018
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Режиссер Дмитрий Крымов объявил об уходе из московского театра Школа драматического искусства, где он руководил одной из лабораторий.

Крымов объяснил свое решение словами диссидента Андрея Синявского «У меня с советской властью разногласия чисто стилистические». Крымов добавил, что его лаборатория «будет существовать в каждом месте», где будут он, его актеры и художники.

Издание «Театрал» сообщило без указания источников, что спектакли в постановке Крымова планируется оставить в репертуаре театра в следующем сезоне. Руководство Школы драматического искусства новость об увольнении Крымова не прокомментировало.

«Я ухожу из театра, где вы подарили мне свою любовь. Мне будет очень вас не хватать», — заявил Крымов.

Дмитрий Крымов
Спектакли Дмитрия Крымова, поставленные в Школе драматического искусства, несколько раз получали главную российскую театральную премию «Золотая маска»; последним таким спектаклем стал «О-й. Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. 

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