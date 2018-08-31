Зачем нам нужна биометрия?Партнерский материал

На заводе по производству взрывчатки в Нижегородской области произошел взрыв, есть погибшие

Интерфакс
08:24, 31 августа 2018
Надежный источник

В Нижегородской области на заводе имени Свердлова, занимающегося производством взрывчатки, произошел взрыв.

По данным источника «Интерфакса», погибли три человека; еще три человека пострадали. Агентство пишет, что погибнуть могли до семи человек. РИА Новости пишет, что судьба трех человек остается неизвестной — по словам источника агентства, они могут быть под завалами.

После взрыва на предприятии начался пожар. В МЧС заявили, что его удалось локализовать на площади около 100 квадратных метров.

Исполняющий обязанности губернатора Глеб Никитин поручил правительству оказать помощь пострадавшим и семьям погибшим, передает «Интерфакс».

Пресс-служба завода подтвердила, что в здании для утилизации мин произошел «хлопок». «Проводится проливка территории и здания пожарной охраной. О развитии событий будем информировать дополнительно», — сказано в сообщении. О гибели людей предприятие не упомянуло.

Завод имени Свердлова производит взрывчатку для военных и промышленных целей. На предприятии работают около пяти тысяч человек.
В начале июля в соцсетях появились сообщения о взрыве на заводе имени Свердлова. Пресс-служба предприятия это опровергла, заявив, что в нерабочее время в одном из цехов обрушилась часть стены. 
игры

Когда и с кем уместно говорить про секс? Отвечают читатели «Медузы»

новости

Льды Арктики стремительно тают. Как это изменит морские перевозки

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы