На заводе по производству взрывчатки в Нижегородской области произошел взрыв, есть погибшие

В Нижегородской области на заводе имени Свердлова, занимающегося производством взрывчатки, произошел взрыв.

По данным источника «Интерфакса», погибли три человека; еще три человека пострадали. Агентство пишет, что погибнуть могли до семи человек. РИА Новости пишет, что судьба трех человек остается неизвестной — по словам источника агентства, они могут быть под завалами.

После взрыва на предприятии начался пожар. В МЧС заявили, что его удалось локализовать на площади около 100 квадратных метров.

Исполняющий обязанности губернатора Глеб Никитин поручил правительству оказать помощь пострадавшим и семьям погибшим, передает «Интерфакс».

Пресс-служба завода подтвердила, что в здании для утилизации мин произошел «хлопок». «Проводится проливка территории и здания пожарной охраной. О развитии событий будем информировать дополнительно», — сказано в сообщении. О гибели людей предприятие не упомянуло.