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Лучший футболист России 2017 года Квинси Промес перешел из «Спартака» в «Севилью»

ФК "Спартак"
11:32, 31 августа 2018
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Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес перешел в «Севилью».

Контракт с испанской командой Промес заключил на пять лет. Официально сумма трансфера не называется, СМИ писали о том, что она составляет около 21 миллиона евро.

Промес играл в «Спартаке» с 2014 года, все это время он был одним из самых результативных нападающих российского чемпионата. По итогам 2017 года он был признан игроком года в России по версии еженедельника «Футбол». Всего Промес сыграл за «Спартак» 135 официальных матчей и забил в них 66 голов. 
шапито

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