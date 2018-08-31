Лучший футболист России 2017 года Квинси Промес перешел из «Спартака» в «Севилью»

⚡️⚡️⚡️ ОФИЦИАЛЬНО! Квинси @QPromes Промес покидает #Спартак и переходит в @SevillaFC @fcsm_official благодарит Квинси за неоценимую роль в победах красно-белых и желает ему успехов в дальнейшей карьере! 🔴⚪️👏🏻 Спасибо, Антоха! 🎭❤️ #КвинсиПромес #Spartak pic.twitter.com/i21LvtpNAk

Контракт с испанской командой Промес заключил на пять лет. Официально сумма трансфера не называется, СМИ писали о том, что она составляет около 21 миллиона евро.

Промес играл в «Спартаке» с 2014 года, все это время он был одним из самых результативных нападающих российского чемпионата. По итогам 2017 года он был признан игроком года в России по версии еженедельника «Футбол». Всего Промес сыграл за «Спартак» 135 официальных матчей и забил в них 66 голов.