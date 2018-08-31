Coca-Cola покупает сеть кофеен Costa Coffee за 5 миллиардов долларов
Компания Coca-Cola договорилась о покупке Costa Coffee — второй крупнейшей в мире сети кофеен. Сумма сделки — 5,1 миллиарда долларов.
В Costa Coffee входит почти четыре тысячи торговых точек, в том числе в России, где они работают по франшизе.
Reuters отмечает, что покупка Costa Coffee стала очередным шагом Coca-Cola по диверсификации производства на фоне снижения популярности газированных напитков, содержащих сахар.
В мае Coca-Cola впервые в своей истории выпустила алкогольный напиток. Пока компания планирует продавать его только на японском рынке.