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Coca-Cola покупает сеть кофеен Costa Coffee за 5 миллиардов долларов

Reuters
07:37, 31 августа 2018
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Компания Coca-Cola договорилась о покупке Costa Coffee — второй крупнейшей в мире сети кофеен. Сумма сделки — 5,1 миллиарда долларов.

В Costa Coffee входит почти четыре тысячи торговых точек, в том числе в России, где они работают по франшизе.

Reuters отмечает, что покупка Costa Coffee стала очередным шагом Coca-Cola по диверсификации производства на фоне снижения популярности газированных напитков, содержащих сахар.
В мае Coca-Cola впервые в своей истории выпустила алкогольный напиток. Пока компания планирует продавать его только на японском рынке.
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