«Зенит» вышел в групповой этап Лиги Европы

Петербургский «Зенит» вышел в групповой этап футбольной Лиги Европы, победив в квалификационном раунде плей-офф норвежский «Мольде» по итогам двух матчей.

В первой встрече «Зенит» победил 3:1, во второй 30 августа проиграл 1:2. «Уфа», также дошедшая в квалификации Лиги Европы до раунда плей-офф, уступила по итогам двух матчей «Рейнджерс» и не прошла дальше.

Жеребьевка пройдет 31 августа. Помимо «Зенита» в групповом этапе сыграют «Краснодар» (попал туда с 4 места чемпионата России) и «Спартак», проигравший в квалификации Лиги чемпионов.