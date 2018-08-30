Умер Иосиф Кобзон

Интерфакс
10:19, 30 августа 2018
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Певец, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщил «Интерфаксу» помощник супруги певца.

В конце июля Кобзон был госпитализирован. Сообщалось, что он находится в стабильно тяжелом состоянии.

В 2005 году у Кобзона было диагностировано онкологическое заболевание.

Валентина Мастюкова / ТАСС
Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года. Он был одним из самых известных советских певцов, народным артистом СССР (1987 год), лауреатом Государственной премии СССР (1984 год), награжден многочисленными советскими и российскими наградами.
Помимо эстрадной деятельности Кобзон с 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.
В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного совета СССР. С 1997 года он был депутатом Госдумы. С 2011 года занимал пост первого заместителя председателя думского комитета по культуре.
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