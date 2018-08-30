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Осужденного по делу о теракте на Бостонском марафоне депортируют в Казахстан

Associated Press
07:48, 30 августа 2018
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Студент из Казахстана Диас Кадырбаев, который был осужден по делу о теракте на Бостонском марафоне, вышел из тюрьмы в США и будет депортирован на родину. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В иммиграционной и таможенной полиции США заявили, что 24-летний Кадырбаев помещен под стражу, и в ближайшее время его ждет депортация.

Кадырбаев был сокурсником террориста Джохара Царнаева и спрятал его рюкзак и ноутбук после взрыва на Бостонском марафоне. В США его обвинили в сокрытии улик и приговорили к шести годам тюрьмы.

По этому же делу на три с половиной года был осужден еще один студент из Казахстана Азамат Тажаяков. Он уже отбыл срок и вернулся на родину.

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